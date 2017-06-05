В Киеве проходит литургия за упокой Любомира Гузара: видео

В Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве проходит литургия за упокой бывшего главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

4 июня в Киеве прошло прощание с Гузаром. УГКЦ провозгласила его всенародным молящимся за мир в Украине.

Бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни. 3 июня прощание с ним прошло во Львове.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.