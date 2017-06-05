Украинец прошел по стропе между воздушными шарами: видео

В воскресенье, 4 июня, зафиксирован беспрецедентный рекорд Украины - хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе на высоте 660 метров между двумя воздушными шарами. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.



Воздушными шарами управляли Сергей Скалько и Юрий Бейдик.



Рекорд был установлен в рамках фестиваля воздухоплавания.



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