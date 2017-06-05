USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Украинец прошел по стропе между воздушными шарами: видео

05.06.2017, 17:35

В воскресенье, 4 июня, зафиксирован беспрецедентный рекорд Украины - хайлайнер Станислав Панюта прошел по стропе на высоте 660 метров между двумя воздушными шарами. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. 

Воздушными шарами управляли Сергей Скалько и Юрий Бейдик.

Рекорд был установлен в рамках фестиваля воздухоплавания. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 