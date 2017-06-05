На МКС приняли грузовой корабль Dragon с посылкой от SpaceX

На МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.

Dragon доставил на МКС 2,7 тонн грузов.

Запустили корабль 4 июня, с задержкой из-за грозы.

Беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon. Ее уже использовали для доставки груза на МКС в 2014 году.