На МКС приняли грузовой корабль Dragon с посылкой от SpaceX
05.06.2017, 20:30
На МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.
Dragon доставил на МКС 2,7 тонн грузов.
Запустили корабль 4 июня, с задержкой из-за грозы.
Беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon. Ее уже использовали для доставки груза на МКС в 2014 году.
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