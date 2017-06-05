USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

На МКС приняли грузовой корабль Dragon с посылкой от SpaceX

05.06.2017, 20:30

На МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.

Dragon доставил на МКС 2,7 тонн грузов.

Запустили корабль 4 июня, с задержкой из-за грозы. 

Беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon. Ее уже использовали для доставки груза на МКС в 2014 году. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 