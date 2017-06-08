На Байконуре успешно запустили ракету Протон-М: видео старта

Сегодня утром, 8 июня, с космодрома Байконур после годичного перерыва в программе из-за аварий и некачественной сборки успешно стартовала российская ракета-носитель Протон-М, которая вывела на опорную орбиту американский спутник связи Echostar-21. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Выход спутника на финальную орбиту ожидается около 16:00 по киевскому времени, после чего аппарат будет полностью подконтролен оператору сотовой связи из США EchoStar.









Фото: пресс-служба Роскосмоса

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9 июня 2016 года Протон-М вывел на орбиту спутник Intelsat-31.

В начале 2017-го сообщалось, что при сборке одного из двигателей Протон-М производители использовали "неликвидные компоненты", заменив материалы с содержанием драгоценных металлов на менее дорогостоящие и жаропрочные. На Воронежский мехзавод были отозваны все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей.

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