Цены на продукты шокируют в оккупированном Крыму: видео

Цены на продукты питания, овощи и фрукты в оккупированном Крыму выше, чем в РФ. Об этом сообщил крымский журналист Заир Акадыров у себя в Facebook.

Журналист обнародовал видео, в котором промониторил цены на продукты в Симферополе.

По его словам, приезжие из Москвы и других городов России часто жалуются на то, что в Крыму цены гораздо выше, чем в России.

"Разница в стоимости продуктов может отличаться на 40-50%, а то и больше", -сказал журналист.

В одном из супермаркетов один килограмм сахара стоит больше 62 рублей (около 28 грн., - ред), картофель - 138 рублей за кг (около 62 грн, - ред.).

Один килограмм черешни стоит 375 рублей, клубники стоит 445 руб (200 грн, - ред).

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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