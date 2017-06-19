Украинец на границе с Польшей подкинул девушке наркотики

Молодой пограничник сделал предложение своей девушке оригинальным образом - подбросил наркотики. Видео розыгрыша появилось в YouTube.



Девушка со своей мамой приехала из Польши, чтобы поздравить возлюбленного с выпуском из Национальной академии Госпогранслужбы.

При прохождении границы в пункте пропуска Ягодин (Волынская область) служебная собака у нее в машине обнаружила пакеты с белым порошком, напоминающим наркотики. Пограничники предупредили нарушителей, что им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за перевозку запрещенных веществ.

Во время процедуры обыска к испуганной девушке-водителю вышел мужчина с букетом алых роз и обручальным кольцом, который был инициатором розыгрыша.

Читайте также: Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Киева Виталия Кличко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.