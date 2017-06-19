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Украинец на границе с Польшей подкинул девушке наркотики

19.06.2017, 16:35

Молодой пограничник сделал предложение своей девушке оригинальным образом - подбросил наркотики. Видео розыгрыша появилось в YouTube.

Девушка со своей мамой приехала из Польши, чтобы поздравить возлюбленного с выпуском из Национальной академии Госпогранслужбы.

При прохождении границы в пункте пропуска Ягодин (Волынская область) служебная собака у нее в машине обнаружила пакеты с белым порошком, напоминающим наркотики. Пограничники предупредили нарушителей, что им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за перевозку запрещенных веществ. 

Во время процедуры обыска к испуганной девушке-водителю вышел мужчина с букетом алых роз и обручальным кольцом, который был инициатором розыгрыша.

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