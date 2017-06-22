Украинский ролик победил на фестивале рекламы Каннские львы
22.06.2017, 00:07
Украина победила на фестивале рекламы в Каннах.
Первый приз получил Украинский кризисный медиа-центр за ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года.
Фестиваль Каннские львы - самый авторитетный международный фестиваль производителей рекламы. В этом году прошла 64-я церемония награждения.
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