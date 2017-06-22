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Украинский ролик победил на фестивале рекламы Каннские львы

22.06.2017, 00:07

Украина победила на фестивале рекламы в Каннах.

Первый приз получил Украинский кризисный медиа-центр за ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года. 

Фестиваль Каннские львы - самый авторитетный международный фестиваль производителей рекламы. В этом году прошла 64-я церемония награждения.  

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