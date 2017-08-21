NASA начало прямую трансляцию полного солнечного затмения, которое продлится два-три часа и пройдет от побережья до побережья, от Орегона до Южной Каролины, США.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 августа, в 19:00 по киевскому времени началось полное солнечное затмение.

Частичное затмение можно будет увидеть на всем континенте, а фаза полного затмения продлится 2 минуты 40 секунд.

Во время полного солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, бросая тень на нашу планету. Наступают сумерки, а вокруг Солнца становится видимой корона - внешние слои его атмосферы. Также становятся видимыми яркие звезды и планеты.

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