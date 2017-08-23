В посольстве США поздравили Украину с Днем независимости: видео
Американские дипломаты и персонал посольства Соединенных Штатов в Украине поздравили Украину с наступающим праздником - Днем независимости. Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube-канале ведомства.
На фоне музыкального ряда от группы "Нумер 483" сотрудники дипломатической миссии США станцевали с украинскими флажками и произнесли слова поздравлений.
"Наилучшие поздравления от американских друзей! Мира вам и процветания", - пожелала украинцам посол США в Киеве Мари Йованович.
Вчера, 22 августа, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что цель США - восстановление территориальной целостности Украины.
Читайте также: Флэшмоб в Севастополе: как жители отметили День флага Украины
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:29
-
18:28
-
18:04
-
17:05
-
15:30
Материалы по теме
-
23.08.2017 13:25
-
18.08.2017 13:20
-
15.08.2017 14:21
-
03.06.2017 13:11
-
02.06.2017 21:54
Все материалы по теме: Праздники, традиции