В посольстве США поздравили Украину с Днем независимости: видео

Американские дипломаты и персонал посольства Соединенных Штатов в Украине поздравили Украину с наступающим праздником - Днем независимости. Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube-канале ведомства.

На фоне музыкального ряда от группы "Нумер 483" сотрудники дипломатической миссии США станцевали с украинскими флажками и произнесли слова поздравлений.

"Наилучшие поздравления от американских друзей! Мира вам и процветания", - пожелала украинцам посол США в Киеве Мари Йованович.

Вчера, 22 августа, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что цель США - восстановление территориальной целостности Украины.

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