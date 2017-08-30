NASA может создать стимпанк-ровер для исследования Венеры - видео

Инженеры из Лаборатории реактивного движения аэрокосмического управления США (JPL) продемонстрировали концепт механического ровера для исследования планет с агрессивной окружающей средой, в частности Венеры - второй от Солнца планеты. Соответствующие иллюстрации и видеоролик опубликованы на подсайте NASA, посвященном проекту Automaton Rover for Extreme Environments (AREE).

Атмосфера планеты в 90 раз плотнее земной - ее достаточно, чтобы уничтожить большинство современных подлодок, и прогревается у поверхности почти до 500 градусов Цельсия. Именно по этой причине перед инженерами стоит нетривиальная задача по сборке механизма, который сможет выдержать такие условия и нормально в них функционировать.

Идея "заводного" планетохода была предложена два года назад. По задумке инженера Джонатана Содера, ровер для питания механического компьютера сможет использовать ураганные ветры, которые дуют у поверхности Венеры.

Фото: пресс-служба NASA

"Венера слишком негостеприимна для сложных систем управления, которые используются на марсоходе. Но с полностью механическим ровером там можно "выжить" до года", - считает Содер.

Как отмечают в NASA, все попытки исследовать планету в прошлом были более-менее неудачными. Во времена СССР советские специалисты в 1960-1980 годах предприняли 14 попыток отправить зонды на поверхность Венеры, но только девять из них был частично успешными. Устройства проработали от 23 до 127 минут, прежде чем "умереть" в тамошних условиях.

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В команде проекта AREE уверены, что смогут применить механические компьютеры без электроники, чтобы сконструировать планетоход для для Венеры. Передача сообщений планируется кодом Морзе на воздушные шары в верхних слоях атмосферы, а те, переведя послания в электронный согнал, отправят их на Землю.

Сейчас авторы идеи разрабатывают дизайн планетохода.

Видео: Youtube / Jonathan Sauder

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