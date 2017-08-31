Как проходят помидорные бои в Испании: видео
В Буньоле (Испания) 160 тонн помидоров использовали для "боев" на традиционном фестивале La Tomatina. Об этом сообщает Euronews.
"Более 20 тысяч человек как из Испании, так и из-за рубежа забрасывали друг друга предварительно раздавленными томатами и ныряли в плавательных масках в помидорную жижу", - отмечается в сообщении.
Некоторые участники надевали плавательные очки, чтобы защитить глаза. Организаторы фестиваля специально перекрыли улицы.
Фестиваль проходит в течение недели, стоимость участия - $12.
Полиция усилила меры безопасности.
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