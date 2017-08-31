USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Как проходят помидорные бои в Испании: видео

31.08.2017, 10:53

В Буньоле (Испания) 160 тонн помидоров использовали для "боев" на традиционном фестивале La Tomatina. Об этом сообщает Euronews.

"Более 20 тысяч человек как из Испании, так и из-за рубежа забрасывали друг друга предварительно раздавленными томатами и ныряли в плавательных масках в помидорную жижу", - отмечается в сообщении.

Некоторые участники надевали плавательные очки, чтобы защитить глаза. Организаторы фестиваля специально перекрыли улицы.

Фестиваль проходит в течение недели, стоимость участия - $12.

Полиция усилила меры безопасности. 

Читайте также: Взрыв около арены для боя быков в Колумбии: есть раненые

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 