Как проходят помидорные бои в Испании: видео

В Буньоле (Испания) 160 тонн помидоров использовали для "боев" на традиционном фестивале La Tomatina. Об этом сообщает Euronews.

"Более 20 тысяч человек как из Испании, так и из-за рубежа забрасывали друг друга предварительно раздавленными томатами и ныряли в плавательных масках в помидорную жижу", - отмечается в сообщении.

Некоторые участники надевали плавательные очки, чтобы защитить глаза. Организаторы фестиваля специально перекрыли улицы.

Фестиваль проходит в течение недели, стоимость участия - $12.

Полиция усилила меры безопасности.

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