Суицид на фестивале: мужчина забежал в огонь и сгорел - видео
В кульминационный момент фестиваля Burning Man 2017 в США произошла трагедия: проживающий в Швейцарии 41-летний американец Джоэл Митчелл прорвался сквозь цепь охранников, забежал в пылающий арт-объект и сгорел. Об этом происшествии сообщает газета The Guardian.
Мужчину не смогли достать из огня оперативно, так как в этот момент начали падать горящие фрагменты объекта, из-за чего могли пострадать уже спасатели. Он не погиб в огне - его вытащили пожарные, но получил несовместимые с жизнью ожоги и вскоре скончался в госпитале.
Врачи подтвердили, что Митчелл не был пьян, однако токсикологический отчет пока не получен.
В Швейцарии у самоубийцы осталась жена.
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На фестивале в пустыне Блэк-Рок, который с 1986 года посещают до 70 тысяч человек, традиционно сжигают деревяные объекты до 15-17 м высотой, часто в виде гуманоидных форм.
В 2014 году некто Кристофер Уоллэйс сделал то же самое: забежал в горящий объект на фестивале Element 11 в штате Юта и погиб.
Видео: Youtube / Ÿakruna
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