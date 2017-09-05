В США подросток побил рекорд по сборке кубика Рубика: видео

Пятнадцатилетний американец Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. На решение головоломки подросток потратил всего 4,69 секунды, пишет Daily Mail.

Понс установил рекорд в субботу, 2 сентября, на соревнованиях в американском штате Вирджиния. Отмечается, что на сборку кубика он потратил всего на 0,04 секунды меньше, чем предыдущий рекордсмен, австралиец Феликс Земдегс (4,73 секунды).

На опубликованном видео Понс сначала несколько секунд изучает кубик, а затем молниеносно, в 17 шагов решает головоломку.

Издание отмечает, что за последние 20 лет рекорд времени сборки кубика Рубика резко сократился. К примеру, в 2003 году он составлял 16,7 секунды.

В феврале 2016 года компьютерная система Sub1, сконструированная американским инженером Адамом Биром, собрала кубик Рубика за 0,887 секунды.

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Видео: YouTube / Patrick Ponce

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