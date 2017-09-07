В бухте Севастополя разлилось пятно нечистот: видео
07.09.2017, 10:17
Коричневое пятно внушительных размеров появилось на поверхности воды в Артиллерийской бухте оккупированного Севастополя. Об этом сообщают Новости Крыма.
Слив нечистот в море рядом с бассейном дельфинария, пляжем и набережной зафиксировали местные жители.
Насколько сильно слив неизвестной жидкости загрязнил морскую воду у набережной, пока неизвестно.
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