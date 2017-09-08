SpaceX вывела в космос секретный беспилотник ВВС США: фото, видео

Вчера, 7 сентября, в 17:01 по киевскому времени частная аэрокосмическая компания SpaceX в рамках миссии OTV-5 при помощи ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту секретный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.

В пресс-службе компании объявили, что это был дебютный запуск SpaceX для Военно-воздушных сил США. Сколько времени проведет в полете X-37B, не сообщается, однако в прошлый раз самолет был на орбите почти два года.

Спустя семь минут после старта с площадки 39А на мысе Канаверал во Флориде на сушу в зоне LZ-1 была удачно посажена маршевая ступень ракеты.

Руководство SpaceX приняло решение рискнуть и не откладывать запуск из-за приближающегося к Флориде урагана Ирма. Из-за этого вероятность старта оценивали менее, чем в 50%.

Нажмите, чтобы открыть фото в оригинальном размере:

В ноябре компания планирует провести демонстрационный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Смотрите также: SpaceX запустила тяжелую ракету со спутником связи: видео

Видео, фото: пресс-служба SpaceX

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.