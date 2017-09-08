SpaceX вывела в космос секретный беспилотник ВВС США: фото, видео
Вчера, 7 сентября, в 17:01 по киевскому времени частная аэрокосмическая компания SpaceX в рамках миссии OTV-5 при помощи ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту секретный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.
В пресс-службе компании объявили, что это был дебютный запуск SpaceX для Военно-воздушных сил США. Сколько времени проведет в полете X-37B, не сообщается, однако в прошлый раз самолет был на орбите почти два года.
Спустя семь минут после старта с площадки 39А на мысе Канаверал во Флориде на сушу в зоне LZ-1 была удачно посажена маршевая ступень ракеты.
Руководство SpaceX приняло решение рискнуть и не откладывать запуск из-за приближающегося к Флориде урагана Ирма. Из-за этого вероятность старта оценивали менее, чем в 50%.
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В ноябре компания планирует провести демонстрационный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.
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Видео, фото: пресс-служба SpaceX
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