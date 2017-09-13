Робот YuMi дирижировал концерт итальянского оркестра

YuMi гуманоидный робот провел концерт оркестра итальянской филармонии с итальянским тенор Андреа Бочелли в качестве дирижера. Об этом сообщает агентство Reuters.

Двурукий робот дебютировал в театре Джузеппе Верди в Пизе на открытии Первого Международного фестиваля робототехники в Тоскане.

YuMi дирижировал три пьесы, включая знаменитую арию La Donna e 'Mobile, из оперы Верди "Риголетто".

Робот продемонстрировал разнообразие нюансов в движениях и их плавность, что не было свойственно роботам ранее.

YuMi, чье имя происходит от фразы "ты и я" на английском, "учил" всем движениям дирижер Андреа Коломбани. Робот не может импровизировать, и любое неожиданное изменение темпа музыки было бы губительным.

Видео: YouTube / ABBRobotics

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