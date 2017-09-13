Робот YuMi дирижировал концерт итальянского оркестра
YuMi гуманоидный робот провел концерт оркестра итальянской филармонии с итальянским тенор Андреа Бочелли в качестве дирижера. Об этом сообщает агентство Reuters.
Двурукий робот дебютировал в театре Джузеппе Верди в Пизе на открытии Первого Международного фестиваля робототехники в Тоскане.
YuMi дирижировал три пьесы, включая знаменитую арию La Donna e 'Mobile, из оперы Верди "Риголетто".
Робот продемонстрировал разнообразие нюансов в движениях и их плавность, что не было свойственно роботам ранее.
YuMi, чье имя происходит от фразы "ты и я" на английском, "учил" всем движениям дирижер Андреа Коломбани. Робот не может импровизировать, и любое неожиданное изменение темпа музыки было бы губительным.
Видео: YouTube / ABBRobotics
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:10
-
13:14
-
13:18
-
12:38
-
12:26
Материалы по теме
-
12.09.2017 03:38
-
11.09.2017 16:38
-
10.09.2017 14:50
-
07.09.2017 12:02
-
03.09.2017 20:19
Все материалы по теме: Культура