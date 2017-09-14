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"Как не нужно сажать ракету": Маск показал видео неудач SpaceX

14.09.2017, 11:31

Американский миллиардер Илон Маск, глава аэрокосмической компании SpaceX, опубликовал в своем микроблоге Instagram видеосюжет с несколькими неудачными попытками безопасно вернуть на поверхность Земли отработавшую маршевую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

"Мучительная история о том, как Falcon 9, первая полностью "перезаряжаемая" ракета-носитель орбитального класса, в конечном итоге смогла приземлиться одним куском и не развалиться", - написал бизнесмен и добавил: "Наверно, все-таки почитали инструкции".

В ноябре SpaceX планирует провести демонстрационный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Вероятно, эпизодов с провалами было больше, однако в Instagram действует ограничение на длительность записи.

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