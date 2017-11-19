Робота-опылителя испытали QR-цветами: видео

Разработчики робота-опылителя начали тестирование устройства, для чего на первом этапе испытаний использовали ежевичный куст, цветы которого пометили QR-кодами. Демонстрационная запись опубликована на YouTube. В будущем робот должен будет самостоятельно работать над опылением растений. Об этом сообщает интернет-издание N+1.

При перекрестном опылении растению нужен посредник, и чаще всего в качестве этого посредника выступают насекомые или животные, в том числе пчелы. Но в последние годы пчелы гибнут во всем мире - например, только на территории США в 2014-2015 годах исчезло 42% пчел. Уменьшение популяции пчел негативно повлияло на опыляемость растений, поэтому ученые и инженеры работают над различными вариантами решения проблемы опыления, в том числе с помощью роботов.

Исследователи из Университета Западной Виргинии начали работать над проектом робота-опылителя для теплиц еще в 2016 году. Предполагается, что после завершения работ над проектом робот сможет полностью автономно передвигаться по теплице, самостоятельно распознавая и каталогизируя кусты с помощью системы компьютерного зрения. При этом робот с помощью манипулятора будет опылять растения.

Команда проекта впервые показала испытания строящегося прототипа. В коротком видео робот-опылитель работает с кустом, на цветах которого закреплены таблички с QR-кодами для упрощенного распознавания. Манипулятор робота поочередно "опыляет" QR-таблички, имитируя перенос пыльцы. Ролик носит демонстрационный характер, поскольку пока что робот неспособен работать с обычными цветами.

Ранее сообщалось, что американский робот Atlas научился делать сальто.

Видео: WVUIRL

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