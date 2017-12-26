В китайском зоопарке пингвинов нарядили Санта-Клаусами
26.12.2017, 19:43
В зоопарке китайского города Харбин пингвинов к Рождеству переодели в костюмы Санта-Клаусов. Об этом сообщает CCTV Plus.
В городе недавно открылся снежный городок, жителями которого являются пингвины, приветствующие своих гостей в рождественских нарядах.
Пингвины очень понравились детям, которым даже разрешили поиграть с птицами. Но некоторые из детей были обеспокоены тем, что пингвины замерзнут, о чем они рассказывали корреспондентам.
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