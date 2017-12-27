"Что сделать в 2018 году": список амбициозных целей NASA - видео

Американское аэрокосмическое управление (NASA) закрывает очередной богатый на события сезон и готовится продолжить действующие исследовательские проекты в новом году, а также открывать новые.

На своем Youtube-канале NASA выложило видеоролик с перечнем того, что ведомство собирается предпринять в 2018-м. В списке задач:

- отправить робота на Марс (миссия InSight);

- запустить в космос астронавтов из американских компаний с территории США;

- посетить астероид, возраст которого сравним с возрастом Солнечной системы (Osiris-Rex на Бенну в августе);

- искать планеты у далёких звёзд (спутники TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite);

- отправиться в путешествие к Солнцу так близко, как никогда ранее (проект Parker Solar Probe);

- подготовка к отправке астронавтов на Луну и дальше (проект сверхтяжёлой ракеты SLS и аппарат Orion);

- подготовка к запуску на орбиту телескопа Джеймс Уэбб на смену Хабблу;

- жить и работать на МКС уже 18-й год подряд;

- разработка партнерства с компаниями по проектам проживания в глубоком космосе;

- мониторинг состояния Земли;

- миссия GRACE по изучению гравитации и водных запасов Земли;

- использовать лазеры для исследования ледников (миссия ICE Sat-2);

- использовать лазеры для изучения лесов (миссия GEDI - Global Ecosystem Dynamics Investigation lidar);

- первый полёт на эффективном и "экологическом" электроплане (проект X-57);

- партнерство с промышленностью для создания "тихого" сверхзвукового самолета;

- разработка более "экологического" топлива для ракет и космических кораблей (GPIM - Green Propellant Infusion Mission);

- улучшение космической навигации (проект DSAC - Deep Space Atomic Clock);

- поиски способов создания двигателя ионного двигателя с фотоэлементами.

И в качестве последнего пункта в программе на следующий год сотрудники NASA указали "отпраздновать 60-летие аэрокосмического управления"

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"Нам есть куда двигаться и что делать" - под таким слоганом управление откроет следующий сезон в исследовании Земли и космического пространства, а также создании новых технологий.

Видео: Youtube / NASA

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