"Что сделать в 2018 году": список амбициозных целей NASA - видео
Американское аэрокосмическое управление (NASA) закрывает очередной богатый на события сезон и готовится продолжить действующие исследовательские проекты в новом году, а также открывать новые.
На своем Youtube-канале NASA выложило видеоролик с перечнем того, что ведомство собирается предпринять в 2018-м. В списке задач:
- отправить робота на Марс (миссия InSight);
- запустить в космос астронавтов из американских компаний с территории США;
- посетить астероид, возраст которого сравним с возрастом Солнечной системы (Osiris-Rex на Бенну в августе);
- искать планеты у далёких звёзд (спутники TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite);
- отправиться в путешествие к Солнцу так близко, как никогда ранее (проект Parker Solar Probe);
- подготовка к отправке астронавтов на Луну и дальше (проект сверхтяжёлой ракеты SLS и аппарат Orion);
- подготовка к запуску на орбиту телескопа Джеймс Уэбб на смену Хабблу;
- жить и работать на МКС уже 18-й год подряд;
- разработка партнерства с компаниями по проектам проживания в глубоком космосе;
- мониторинг состояния Земли;
- миссия GRACE по изучению гравитации и водных запасов Земли;
- использовать лазеры для исследования ледников (миссия ICE Sat-2);
- использовать лазеры для изучения лесов (миссия GEDI - Global Ecosystem Dynamics Investigation lidar);
- первый полёт на эффективном и "экологическом" электроплане (проект X-57);
- партнерство с промышленностью для создания "тихого" сверхзвукового самолета;
- разработка более "экологического" топлива для ракет и космических кораблей (GPIM - Green Propellant Infusion Mission);
- улучшение космической навигации (проект DSAC - Deep Space Atomic Clock);
- поиски способов создания двигателя ионного двигателя с фотоэлементами.
И в качестве последнего пункта в программе на следующий год сотрудники NASA указали "отпраздновать 60-летие аэрокосмического управления"
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"Нам есть куда двигаться и что делать" - под таким слоганом управление откроет следующий сезон в исследовании Земли и космического пространства, а также создании новых технологий.
Видео: Youtube / NASA
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