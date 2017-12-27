Второй за месяц запущенный в РФ спутник не выходит на связь - СМИ
Вчера, 26 декабря, в 21:00 по киевскому времени на космодроме Байконур запустили ракету-носитель Зенит-2SБ с ангольским спутником "Ангосат" на борту, который вышел на связь один раз, после чего потерялся. Об этом сообщает российское отделение
"После отделения от разгонного блока спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала. Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей", - говорится в сообщении.
Как уточнил собеседник агентства, "специалисты пытаются установить связь со спутником".
В 07:54 утра по Киеву состоялось отделение спутника от ракеты. Как предполагалось, довыведение аппарата на запланированную орбиту должно осуществляться с помощью его собственного двигателя.
Спутник "Ангосат" был изготовлен в российской корпорации "Энергия".
В конце ноября 2017 года произошел неудачный запуск с космодрома Восточный в РФ: спутник также не вышел на связь, потому что разгонный блок и все спутники потерпели крушение и сгорели в атмосфере.
Видео: Youtube / Роскосмос
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:16
-
17:10
-
17:07
-
14:45
-
16:45
Материалы по теме
-
27.12.2017 08:56
-
26.12.2017 08:59
-
23.12.2017 05:38
-
21.12.2017 10:18
-
21.12.2017 07:22
Все материалы по теме: Освоение космоса