Второй за месяц запущенный в РФ спутник не выходит на связь - СМИ

Вчера, 26 декабря, в 21:00 по киевскому времени на космодроме Байконур запустили ракету-носитель Зенит-2SБ с ангольским спутником "Ангосат" на борту, который вышел на связь один раз, после чего потерялся. Об этом сообщает российское отделение Интерфакса со ссылкой на источник с Байконура.

"После отделения от разгонного блока спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала. Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей", - говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, "специалисты пытаются установить связь со спутником".

В 07:54 утра по Киеву состоялось отделение спутника от ракеты. Как предполагалось, довыведение аппарата на запланированную орбиту должно осуществляться с помощью его собственного двигателя.

Спутник "Ангосат" был изготовлен в российской корпорации "Энергия".

В конце ноября 2017 года произошел неудачный запуск с космодрома Восточный в РФ: спутник также не вышел на связь, потому что разгонный блок и все спутники потерпели крушение и сгорели в атмосфере.

Видео: Youtube / Роскосмос

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