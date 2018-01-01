С оливье и шашлыком: на передовой зоны АТО встретили Новый год

Новый год встретили украинские военнослужащие, которые несут службу в районе проведения АТО. Видео с одного из участков фронта опубликовало Военное телевидение Украины.

На праздничном столе у бойцов ВСУ - традиционные новогодние блюда, в первую очередь оливье и селедка под шубой.

"Салат оливье, крабовый салат, грибы… Холодное сварили. Нарезки мясные, шашлык готовим тоже", - рассказывает один из военных.

В своих поздравлениях воины пожелали друг другу и всей Украине победы и мира, а также здоровья и счастья.

Фото: facebook.com/ato.news

Также Военное телевидение показало, как встречали 2018 год бойцы АТО в Песках.

И отдельное поздравление от морской пехоты ВСУ.

Президент Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении отдельно упомянул жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

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Видео: YouTube / Військове телебачення України

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