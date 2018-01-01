С оливье и шашлыком: на передовой зоны АТО встретили Новый год
Новый год встретили украинские военнослужащие, которые несут службу в районе проведения АТО. Видео с одного из участков фронта опубликовало Военное телевидение Украины.
На праздничном столе у бойцов ВСУ - традиционные новогодние блюда, в первую очередь оливье и селедка под шубой.
"Салат оливье, крабовый салат, грибы… Холодное сварили. Нарезки мясные, шашлык готовим тоже", - рассказывает один из военных.
В своих поздравлениях воины пожелали друг другу и всей Украине победы и мира, а также здоровья и счастья.
Фото: facebook.com/ato.news
Также Военное телевидение показало, как встречали 2018 год бойцы АТО в Песках.
И отдельное поздравление от морской пехоты ВСУ.
Президент Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении отдельно упомянул жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.
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Видео: YouTube / Військове телебачення України
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