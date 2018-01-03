Пассажир аварийно вышел из самолета и расселся на крыле: видео

Один из пассажиров рейса FR8164 авиакомпании Ryanair, который в новогоднюю ночь следовал из Лондона в Малагу, по прилету в Испанию вышел из салона Airbus A380 через аварийный выход и уселся на крыле у фюзеляжа. Соответствующее видео инцидента снял на мобильный телефон один из пассажиров.

Выяснилось, что 57-летний поляк Виктор испытывал приступы астмы, пока длился перелет, после чего по приземлении в Малаге заявил, что "устал ждать" и что ему нужен свежий воздух. Для этого он открыл люк аварийного выхода и вышел из салона вместе с ручной кладью.

Спуститься на землю пассажир не смог. В итоге мужчину убедили вернуться в салон, после чего он был арестован испанской полицией за нарушение норм безопасности.

Выход пассажиров из-за инцидента задержали на полчаса.

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Видео: Youtube / AIRLIVE/net

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