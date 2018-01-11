Украинцы создали бионический протез руки: видео

Ученые кафедры компьютерных наук Сумского госуниверситета разработали бионический протез руки, который реагирует на импульсы мозга. Об этом сообщает Укринформ.

"Он должен восстанавливать функции утраченной руки и способен учиться новым движениям. Устройство основано на принципе искусственного интеллекта: реагирует на импульсы, идущие от мозга к руке", - отметила начальник отдела информационно-рекламной деятельности вуза Елена Пикулицкая.

По словам ученых, основные преимущества изобретения - это низкое энергопотребление, неинвазивный метод снятия информации и способность устройства к самообучению.

Протез создали с помощью 3D-принтера. Над ним работали полгода, потратив 15 тыс грн.

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