Не для слабонервных: рождение сотни крайне опасных паучат - видео

Сотрудники австралийского зоопарка The Australian Reptile Park запечатлели на видео рождение десятков смертоносных малышей вида воронковый паук. Запись процесса опубликовал таблоид Daily Mail.

В коротком ролике паучата выбираются из кокона, который сплетен из паутины, при этом "акушер"-зоолог помогает им с помощью пинцета. "Для кого-то это - ночной кошмар. Но мы очень их любим", - подписано видео.

Этот вид пауков - один из наиболее агрессивных и ядовитых в мире не только среди пауков, но и всех членистоногих.

По некоторым рейтингам, это второй по ядовитости паук на планете. Живут они в глубоких норках с разветвленными тоннелями.

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Инсектолог Кейн Кристенсен говорит, что в парке "доят" взрослых пауков в возрасте не менее четырех лет, чтобы добыть их сильнейший яд. Его передают фармацевтической компании для изготовления сыворотки против укусов. Эксперты "доят" по 150 пауков каждые две недели.

Сейчас "на балансе" у зоолога около 1300 сиднейских лейкопаутинных пауков. "Я их просто обожаю. Я люблю все виды пауков, но это мои любимчики. Они прекрасны. Их около 40 видов, и все разные", - говорит он.

Видео: Youtube / BarbieQ

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