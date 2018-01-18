Японская ракета вывела на высокую орбиту фотозонд: видео запуска

Примечание: зажигание - на 20 минуте 4 секунде видеозаписи

17 января в 23:06 по киевскому времени с японского космодрома Утиноура была успешно запущена ракета-носитель Эпсилон-3, которая вывела на запланированную орбиту спутник Аснаро-2 для мониторинга поверхности Земли. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований.

Аппарат весом 570 кг спустя 52 минуты и 35 секунд полета забросила на высоту 504 км ракета легкого класса, для которой это был всего лишь третий старт (первые два - в 2013 и 2016 годах). Закрепление зонда на орбите было успешным.

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Спутник сможет делать фотографии с разрешением 1 м на пиксель, то есть, в максимальном разрешении ширина такого снимка будет 10 км.

Как планируется, Аснаро-2 проработает до начала 2023 года, после чего спутник уведут с орбиты и сожгут в атмосфере.

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Видео: Youtube / JAXA

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