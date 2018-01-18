Японская ракета вывела на высокую орбиту фотозонд: видео запуска
Примечание: зажигание - на 20 минуте 4 секунде видеозаписи
17 января в 23:06 по киевскому времени с японского космодрома Утиноура была успешно запущена ракета-носитель Эпсилон-3, которая вывела на запланированную орбиту спутник Аснаро-2 для мониторинга поверхности Земли. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований.
Аппарат весом 570 кг спустя 52 минуты и 35 секунд полета забросила на высоту 504 км ракета легкого класса, для которой это был всего лишь третий старт (первые два - в 2013 и 2016 годах). Закрепление зонда на орбите было успешным.
Нажмите, чтобы увеличить фото:
Спутник сможет делать фотографии с разрешением 1 м на пиксель, то есть, в максимальном разрешении ширина такого снимка будет 10 км.
Как планируется, Аснаро-2 проработает до начала 2023 года, после чего спутник уведут с орбиты и сожгут в атмосфере.
Смотрите также: На космодроме поставили тяжелую ракету SpaceX: впечатляющее видео
Видео: Youtube / JAXA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:19
-
08:38
-
08:55
-
08:00
-
08:20
Материалы по теме
-
17.01.2018 15:40
-
17.01.2018 11:22
-
17.01.2018 10:14
-
17.01.2018 08:52
-
15.01.2018 09:41
Все материалы по теме: Освоение космоса
-
-
16.01.18, 13:08
-
16.01.18, 11:54