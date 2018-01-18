Хоакин Феникс сыграл карикатуриста в фильме Гаса Ван Сента

В сети появился трейлер нового фильма Гаса Ван Сента "Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет", основанный на мемуарах художника-карикатуриста Джона Каллахана. Ролик опубликован на канале Amazon Studios в YouTube.

Главный герой картины - Джон Каллахан, которого сыграл Хоакин Феникс, был алкоголиком и наркоманом. Он попал в автокатастрофу, в результате чего оказался в инвалидной коляске, но открыл для себя рисование. Его работы были наполнены черным юмором, они получили популярность. Рисунки Каллахана издавались в крупных американских изданиях, как The New Yorker и Playboy.

В фильме также сыграют Джон Хилл, Джек Блэк и Руни Мара. Режисер картины "Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет" - Гас Ван Сент, лауреат Золотой пальмовой ветви за фильм "Слон" (2003).

Премьера фильма запланирована на 19 января на американском кинофестивале Сандэнс. В мировой прокат он выйдет только в середине мая 2018-го.

Трейлер с русскими субтитрами:



Видео: Youtube / iVideos

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