Monatik снялся в рекламе российского мобильного оператора: видео

Известный украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик, - ред.) снялся в рекламной кампании российского оператора Мегафон в то время, когда идет четвертый год гибридной войны в Донбассе. Ролик был опубликован на YouTube-канале оператора 21 января и набрал больше 11 тысяч просмотров.

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки - успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой…", - спел Monatik.

Ранее сообщалось, что украинские исполнители Иван Дорн, Елка и группа Грибы стали номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России.

12 апреля сообщалось, что развязанную Россией войну против Украины Дорн назвал "ссорой двух собратьев", украинцев - "младшими братьями", а также рассказал о том, почему на концерте Новая волна в 2014 году надел футболку с трезубцем. Министр культуры Евгений Нищук заявил о недопустимости подобных высказываний.

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