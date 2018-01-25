Китайцы впервые показали успешно клонированных обезьян: видео

В сети появилось видео результата первого клонирования двух макак в Китае. Его опубликовал сайт Science News.

Ученые китайской Академии наук использовали методику, что и при клонировании овечки Долли 22 года назад.

"Этот успех означает, что Китай станет первым в исследованиях мозга и его заболеваний, используя для этого клонированных макак, как модели приматов", - говорится в сообщении сайта china.org.cn.

Обезьян клонировали путем перенесения генетической информации из соматической клетки в яйцеклетку.

Исследователи в Институте нейробиологии Шанхая китайской Академии наук также говорили, что их работу можно использовать для медицинских исследований , чтобы изучить заболевания в популяциях генетически идентичных обезьян.

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