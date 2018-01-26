Мощная ракета Ariane вывела спутники, несмотря на инцидент: видео

26 января в 00:20 по киевскому времени на стартовом комплексе №3 космодрома Куру в Гвиане состоялся первый запуск компании Arianespace в 2018 году: на орбиту ракетой-носителем тяжелого класса Ariane 5 были заброшены два телекоммуникационных спутника, рассчитанные на 15 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Запуск не обошелся без инцидента: едва включились двигатели второй ступени, связь с ракетой была потеряна. Тем не менее, автоматика сработала безупречно - Ariane-5 успешно вывела груз на заданную орбиту. Позднее в компании подтвердили, что оба спутника расположены там, где нужно, и функционируют.

Спутник SES-14 (собран Airbus по заказу оператора SES) весом почти 4,5 тонны обеспечит ТВ, cвязь и интернет некоторым регионам Северной и Южной Америки. Кроме того, на аппарате установлен сенсор NASA, который используется для мониторинга за ионосферой и термосферой.

Спутник Al Yah 3 (собран Orbital ATK по заказу Yahsat) весом около 3,8 тонн обеспечит двустороннюю связь в Африке и Бразилии.

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Стартовая масса ракеты составила немногим менее 800 тонн. Вариант Ariane-5 ECA является самой мощной версией ракеты тяжелого класса, который способен забросить на низкую околоземную орбиту до 21 тонны грузов, а на геопереходную орбиту - до 10 т.

Это был 83-й подряд успешный запуск Ariane-5.

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