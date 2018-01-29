Как бойцы Сил спецопераций в крещенской проруби искупались: видео

Бойцы Сил спецопераций ВСУ показали, как еще можно искупаться в проруби в праздник Крещения. Видео опубликовано на странице командования ССО в Facebook.

На кадрах военные прыгают в ледяную воду в военной форме. Поскольку ССО действуют в условиях строгой секретности, а сведения об их личном составе представляют собой гостайну, лица бойцов на видео заретушированы.

18 января 2018 года командующий ССО Игорь Лунев сообщил, что до 2020 года Силы специальных операций полностью перейдут на стандарты НАТО.

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Видео: Facebook Командування ССО ЗСУ

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