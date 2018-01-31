Марсоход Curiosity осматривается: панорамное видео от NASA

Специалисты Аэрокосмического управления США составили панорамный видеоролик из фотографий марсианской поверхности, которые сделал в кратере Гейла совершивший там 5,5 лет назад посадку ровер Curiosity. На записи видны дюны, осыпи, камни, складки местности и прочие объекты.

Один из экспертов этой миссии Эшвин Васавада на фоне рассказывает о том, где началось путешествие марсохода и как он перемещался на нынешнюю возвышенность.

Чтобы геологам было удобнее, цвета на фотографиях, из которых составлен видеоролик, были откорректированы. Как именно - видно по примеру ниже:

"Кьюриосити" находится на Марсе уже более 1951 сола (средние солнечные сутки на этой планете, примерно 24 ч 39 мин 35 сек, то есть на 2,7% длиннее земных суток). За это время ровер прошел более 18 км.

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Узнать текущий статус миссии и увидеть, где конкретно на Красной планете находится в этот момент ровер, можно на подсайте NASA.

Видео: Youtube / NASA

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