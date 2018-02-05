Сын "Крокодила Данди" поможет завлечь туристов в Австралию

Презентация в США трейлера фильма "Данди: Сын легенды возвращается домой" будет способствовать увеличению потока американских туристов в Австралию. Об этом говорится в заявлении местного министра туризма и инвестиций Стивена Чобо.

"Новая креативная кампания направлена на состоятельных путешественников и при поддержке более 20 наших ключевых партнеров в США призывает американцев забронировать билеты (в Австралию, - ред.) уже сейчас", - отметил Чобо.

По его словам, выгодный обменный курс, мощное авиасообщение и конкурентные цены на авиаперелеты способствуют этому.

Американцы являются третьими в мире по численности среди туристов, которые посещают Австралию. Около 780 тысяч граждан США тратят в Австралии 3,7 млрд долларов в год. Министр подчеркнул, что одна из основных задач рекламной кампании - это увеличение этой цифры до $6 млрд к 2020 году.

В рекламной кампании участвуют такие звезды, как Пол Хоган, Крис и Лиам Хемсворт, Хью Джекман, Марго Робби и Расселл Кроу. Съемки фильма продолжаются, трейлер просмотрели 412 миллионов человек. Оценочная стоимость рекламы составляет $30 млн.

С октября 2019 года туристам полностью запретят восхождение на известную достопримечательность - скалу Улуру.

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