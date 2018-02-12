"Жрать нечего": в ОРЛО требуют погасить долги по зарплате

Жены горняков во временно оккупированных районах Луганской области пришли требовать долги по зарплате у так называемой администрации одной из шахт. Соответствующее видео появилось в сети интернет.

"На трех угольных предприятиях Луганской области Свердловск-Антрацит, Ровенькиантрацит, Краснодонуголь прокатилась волна протестов. Люди требуют выплаты заработной платы, задолженность по которой составляет уже два месяца. Кроме того, зарплата слишком низкая. В пределах 8-12 тысяч рублей, что в переводе на гривну составляет от четырех до шести тысяч гривен. Это на работах в подземных условиях" - отметил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец у себя в Facebook.

"У меня грудной ребенок, ему смесь надо покупать. Вы каждый день завтраками… кормите, сколько можно слушать ваши завтраки? Дайте мне деньги сейчас, у меня нет денег его покормить, у меня смеси осталось две ложки", - возмущалась одна из жен шахтеров.

Она подчеркнула, ее мужа также "кормят завтраками" уже второй месяц, обещая погасить долги.

"Вы такие умные, ваши дети голодные сидят? Нет! У меня муж голодный на работу ходит. Ваша жена сидит без сапожек или без шубки, или без колечка? Нет, не сидит. Вы ее обеспечиваете. Моему мужу вы зарплату не даете. Также другие жены стоят, им жрать нечего", - сказала она.

Другой участник протеста отметил: "Нас уже запугали до смерти… Мы отсюда не уйдем, пока вы не отдадите деньги".

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8 февраля 2018 года сообщалось, что шахтерам "отжатых" боевиками угольных предприятий задерживают зарплату во временно оккупированном Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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