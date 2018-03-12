Двое пингвинов в Антарктиде сделали селфи: видео
12.03.2018, 03:00
Два мператорских пингвина в Антарктиде нашли видеокамеру, которую оставил там исследователь из антарктического подразделения австралийского департамента окружающей среды Эдди Голт.
Видео заснято около гнездовья пингвинов недалеко от австралийской исследовательской станции.
К камере сначала подошел один пингвин и перевернул камеру объктивом на себя. Потом подошел второй и пара пингвинов начала вместе "позировать" перед объективом.
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