Вышел трейлер продолжения "Фантастических тварей": видео

Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Украинский перевод трейлера размещен в Youtube.

Фильм является продолжением картины "Фантастические твари и где они обитают" 2016 года.

Действие второй части будет происходить в 1927 году. Грин-де-Вальд уходит из-под стражи и собирает тех, кто считает волшебников выше всех не магических существ. Единственный, кто может остановить его, это Альбус Дамблдор. Ранее они были друзьями, но теперь оказались по разные стороны баррикад. Дамблдору не справиться в одиночку, и он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика Ньюта Скамандера.

В новом фильме сыграет Джонни Депп (темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор) и Эдди Редмэйн (Ньют Скамандер).

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