NASA: Ремонтные роботы будут похожи на дроидов из "Звездных Войн"
Инженеры NASA планируют создать роботизированных механиков, которые будут напоминать дроидов из фантастической саги "Звездные Войны". Об этом сообщает Naked Science.
Космическое агентство NASA готовит роботов для колонизации Марса, но вместе с тем оно работает над созданием продвинутых механиков, которые бы чинили станции и корабли прямо в космосе. По словам специалистов, "Звездные Войны" - это отличный источник для вдохновения.
Инженеры уже создали R2-D2, который, правда, не способен выполнить все функции, показанные в фильме. Теперь перед ними стоит более сложная задача - соорудить роботов, которые бы обладали тем же функионалом.
"Звездные Войны" - это известный культурный феномен. Покажите кому-нибудь R2-D2, и в его глазах тут же вспыхнет огонёк. Фильм - это фантастика, его авторы никогда не думали, как машины должны работать с точки зрения физики, но использовать их как средство общения с аудиторией - это замечательно. Конечно, я с удовольствием представляю, как робот ползет по обшивке станции и латает пробоины. Но мне было бы достаточно, если бы робот мог просто "воткнуть палец" там, где образовалась пробоина, чтобы в дальнейшем ее заделал астронавт", - заявил инженер Космического центра имени Линдона Джонсона Крис Вердейен, рассказывая о разработках.
Читайте спецпроект LIGA.net: Так начинались Звездные войны
В "Звездных Войнах" дроиды похожи на швейцарские ножи - они умеют все и сразу. Инженеры планируют прийти к подобному образу в будущем, поэтому сейчас прототипы учатся использовать дрели, хирургическое оборудование и другие приборы. Однако из-за того, что большинство инструментов создается с прицелом на человека, роботы-помощники тоже будут напоминать людей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:44
-
15:40
-
14:50
-
вчера
08:10
-
09:20