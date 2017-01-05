105-летний велосипедист из Франции установил новый мировой рекорд

Во Франции 105-летний велосипедист Роберт Маршан установил новый мировой рекорд, проехав 22,5 км в своей возрастной категории за один час. Об этом сообщает Abc news



Новый рекорд француз обещает установить к своему 107 дню рождения.

Рекорд был установлен на велодроме в Сен-Кентен-ан-Ивелин.

Маршан родился в 1911 году на севере Франции.

Профессионально он начал заниматься велоспортом только после выхода на пенсию в возрасте 67 лет.

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Ранее Маршан устанавливал рекорды в возрасте 100 и 102 лет.