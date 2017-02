На теннисном матче США-Германия прозвучал гимн Третьего рейха

Ассоциация тенниса Соединенных Штатов принесла свои извинения после того, как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была исполнена старая версия германского гимна, которая начинается со слов Германия превыше всего. Об этом сообщает ВВС.

Исполнение гимна предваряло матч первого круга между Андреей Петкович, представлявшей Германию, и американкой Алисон Риске.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u