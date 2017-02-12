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На теннисном матче США-Германия прозвучал гимн Третьего рейха

12.02.2017, 18:37

Ассоциация тенниса Соединенных Штатов принесла свои извинения после того, как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была исполнена старая версия германского гимна, которая начинается со слов Германия превыше всего. Об этом сообщает ВВС.

Исполнение гимна предваряло матч первого круга между Андреей Петкович, представлявшей Германию, и американкой Алисон Риске.

"Этот эпизод абсолютно возмутителен и оскорбителен. Это худшее, что со мной происходило, особенно на Кубке Федерации", - подчеркнула Петкович.

"Песня о Германии" стала официальным гимном Веймарской республики в 1920-х годах, однако после Второй мировой войны ее первый куплет со словами "Германия превыше всего" стал исключаться при исполнении германского гимна, который начинается теперь с третьего куплета во славу "единства, правосудия и свободы", - отмечает издание.

В заявлении американской теннисной ассоциации говорится, что она искренне сожалеет об исполнении старой версии гимна и приносит извинения спортсменам и болельщикам. В заявлении подчеркивается, что эта ошибка не повторится.

Кубок Федераций является крупнейшим международным командным соревнованием в женском теннисе. Матч между Петкович и Риске завершился победой американки со счетом 7:6, 6:2. 

30 января сообщалось, что сборная Украины не стала слушать гимн cтраны-агрессора России на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете.

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