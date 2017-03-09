Чудо в Испании: Барселона прошла в 1/4, отыграв у ПСЖ четыре мяча

В Барселоне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/2017, в котором местная одноименная команда разгромила французский Пари-Сен-Жермен, хотя шансов на прохождение в четвертьфинал у каталонцев после проигранной 0:4 первой игры почти не было.

В первом тайме на поле было тотальное преимущество Барсы, которая заперла парижан на их половине. На 3-й минуте Суарес воспользовался неуверенной игрой голкипера ПСЖ, отыграв один мяч, а на 40-й минуте испанцы отметились вторым голом: Иньеста пяткой переправил мяч к воротам, где Курзава срезал его в свои ворота - 2:0.

В начале второго тайма в штрафной был сбит Неймар, после чего Месси уверенно реализовал пенальти - 3:0. Однако незадолго до финального свистка Кавани со второй попытки отыграл для ПСЖ один мяч - 3:1.

После этого Барселона не упала духом, а забила еще три гола: отметился Неймар, который забил с игры, а затем и еще один пенальти, и Серхи Роберто - на 95-й минуте.

По сумме двух матчей - 6:5 - дальше в ЛЧ прошла Барселона.

Барселона - 6:1 - ПСЖ

(первый матч - 0:4)

Голы: Суарес, 3 (1:0); Курзава, 40 (автогол) (2:0); Месси, 50 (пенальти) (3:0); Кавани, 62 (3:1); Неймар, 88 (4:1); Неймар, 91 (пенальти) (5:1); Серхи Роберто, 95 (6:1)

Состав Барселоны: Тер Штеген; Юмтити; Маскерано; Пике; Бускетс; Рафинья Алькантара (Серхи Роберто, 76); Иньеста (Туран, 65); Ракитич (Андре Гомеш, 84); Суарес; Месси; Неймар

Состав ПСЖ: Трапп; Курзава; Маркиньос; Менье (Крыховяк, 93); Тьяго Силва; Верратти; Рабьо; Матуиди; Лукас Моура (Ди Мария, 55); Дракслер (Орье, 75); Кавани

Предупреждения: Пике, 23; Бускетс, 36; Неймар, 64; Суарес, 67 - Матуиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 43; Маркиньос, 90; Верратти, 94

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