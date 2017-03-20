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Слэм-данк украинского баскетболиста вошел в топ-10 бросков NBA

20.03.2017, 21:19

Бросок украинского баскетболиста Алексея Леня, выступающего за американский клуб Финикс Санз, вошел в десятку лучших игрового дня NBA. Видео-рейтинг бросков 19 марта опубликован на официальном YouTube-канале NBA.

Во время матча против Детройта, который завершился победой последнего, Лень получил передачу от Деррика Джонса и сделал мощный слэм-данк, который занял 5-е место в рейтинге.

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