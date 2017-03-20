Слэм-данк украинского баскетболиста вошел в топ-10 бросков NBA

Бросок украинского баскетболиста Алексея Леня, выступающего за американский клуб Финикс Санз, вошел в десятку лучших игрового дня NBA. Видео-рейтинг бросков 19 марта опубликован на официальном YouTube-канале NBA.

Во время матча против Детройта, который завершился победой последнего, Лень получил передачу от Деррика Джонса и сделал мощный слэм-данк, который занял 5-е место в рейтинге.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.