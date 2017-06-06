Машина гонщицы взорвалась на скорости 500 км/час: видео

В штате Нью-Гемпшир (США) в ходе соревнований по драг-рейсингу автомобиль 28-летней гонщицы Кортни Форс взорвался на скорости свыше 500 км/час. Об этом сообщает The Daily Star.

Согласно сообщению, автомобиль Chevy Camaro взорвался и развалился на части через несколько секунд после старта.

Какое-то время Форс удерживает контроль над машиной, но потом направляет пылающие обломки в стену.

Как сообщает издание, гонщица чудом не пострадала, ей удалось даже выиграть гонку.

Драг-рейсинг - спринтерский заезд на дистанцию в 402 метра.

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