Владимир Кличко закончил боксерскую карьеру: видеообращение
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Я достиг всего как любитель и профессионал и теперь смогу здорово и счастливо строить карьеру после карьеры", - заявил Кличко.
Он отметил, что его боксерская карьера продлилась 27 лет.
"Я не надеялся, что у меня будет такая долгая и успешная спортивная карьера. Я благодарю всех, кто поддерживал меня, особенно семью, команду и поклонников", - отметил боксер.
Владимир Кличко сообщил о начале новой карьеры, которую он спланировал и параллельно начал несколько лет назад. Он выразил надежду, что она будет не менее успешной, чем его боксерская карьера.
Слова Владимира подтвердил и его брат Виталий Кличко в Facebook. "Володя принял решение. Он перелистывает страницу. И пишет новую историю...", - отметил Виталий.
В то же время генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в комментарии LIGA.net не смог сообщить каких-либо подробностей о завершении боксерской карьеры Владимира Кличко. "Я только знаю, что вышло его видеообращение, но никаких подробностей пока не знаю", - уточнил Красюк.
29 апреля 2017 года на стадионе Уэмбли в Лондоне в присутствии 90 тысяч зрителей состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом Кличко и обладателем пояса IBF Джошуа. Энтони победил Владимира в 11 раунде техническим нокаутом.
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30 апреля Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность реванша после боя, проигранного британскому боксеру Энтони Джошуа.
Позже сообщалось, что бой-реванш Кличко и Джошуа может состояться не раньше октября этого года.
Видео: youtube.com/KlitschkoOfficial
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