Украинский боксер Ломаченко досрочно победил Марриагу - видео

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко ожидаемо не оставил шансов колумбийскому претенденту Мигелю Марриаге, оформив уже третью подряд досрочную победу ввиду капитуляции соперника в перерыве между раундами. Об этом сообщает издание vRINGe.com.

Марриага (25-3, 21 КО) избрал тактику второго номера, позволяя Ломаченко безраздельно владеть территорией и сосредоточившись на контратаках.

В целом, защищался колумбиец неплохо, отчаянно и беспрерывно работая корпусом, но от печальной участи все равно не ушел. Планомерно разбивая Мигеля по этажам, Василий отправил его в нокдаун в третьем раунде и еще раз под занавес седьмого. Основательно побитый, на восьмую трехминутку колумбиец уже не вышел.

Поблагодарив фанатов за поддержку, Ломаченко (9-1, 7 КО) на английском языке ответил, что для него это был "интересный бой, который принес новый опыт". Отвечая на вопрос интервьюера, как он оценивает свое выступление, Ломаченко заявил, что "нужно больше работать над защитой".

"Мне все равно, с кем драться. Кто угодно. Хочу объединить титулы", - сказал украинец о том, какие бои он хочет провести в будущем.

3 июля 2017 года сообщалось, что двукратный чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко завершил спортивную карьеру.

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