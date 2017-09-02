Украинец Александр Хижняк стал чемпионом мира по боксу: видео

22-летний полтавчанин Александр Хижняк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди мужчин, одержав победу в финальном противостоянии в весовой категории до 75 кг над казахом Абильханом Аманкулом. Об этом сообщает vRINGe.com.

Аманкул был несколько лучше в начале первого и второго раундов, уходя от прессинга украинца на ногах и точно пробивая навстречу, но Хижняку неизменно удавалось достаточно быстро перехватывать инициативу и впоследствии перебивать соперника.

В третьем временном отрезке Александр сразу же подавил казаха прессингом и в итоге отпраздновал заслуженную победу единогласным решением судей - 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).





Ранее Хижняк победил на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет, а также на европейском первенстве среди взрослых в Харькове.

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