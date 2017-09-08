Украинка стала двукратной чемпионкой мира по армрестлингу - видео
6 сентября уроженка Полтавской области Руслана Кулик "одной левой" победила в финальном противостоянии на чемпионате мира по армспорту российскую соперницу Залину Хосроеву, а сегодня в другом финале она завоевала "золото" и правой рукой. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Мировой федерации армспорта.
Украинка из города Кобеляки выступала в весовой категории до 70 кг.
Помимо Кулик, награду в копилку сборной принесла в весе до 65 кг ее землячка Марина Шулика: в финале она уступила спортсменке из Казахстана и взяла "серебро". Юниор Денис Матяш из дивизиона до 70 кг завоевал бронзу. Также бронзу взяла и полтавчанка-юниорка Янина Назарько (до 65 кг), пишет ресурс Полтава365.
Чемпионат мира по армрестлингу среди юношей, юниоров, взрослых и ветеранов проходит в Будапеште со 2 по 11 сентября. В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 55 стран мира.
Смотрите также: Украинка победила на престижном турнире по шашкам во Франции
Видео: Youtube / Holos FM Radio
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:05
-
13:05
-
12:50
-
07:50
-
12:32
Материалы по теме
-
22.08.2017 13:44
-
14.08.2017 10:07
-
11.08.2017 07:46
-
04.08.2017 13:18
-
29.07.2017 06:36
Все материалы по теме: Спорт
-
-
Вчера, 14:08
-
06.09.17, 15:26