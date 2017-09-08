Украинка стала двукратной чемпионкой мира по армрестлингу - видео

6 сентября уроженка Полтавской области Руслана Кулик "одной левой" победила в финальном противостоянии на чемпионате мира по армспорту российскую соперницу Залину Хосроеву, а сегодня в другом финале она завоевала "золото" и правой рукой. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Мировой федерации армспорта.

Украинка из города Кобеляки выступала в весовой категории до 70 кг.

Помимо Кулик, награду в копилку сборной принесла в весе до 65 кг ее землячка Марина Шулика: в финале она уступила спортсменке из Казахстана и взяла "серебро". Юниор Денис Матяш из дивизиона до 70 кг завоевал бронзу. Также бронзу взяла и полтавчанка-юниорка Янина Назарько (до 65 кг), пишет ресурс Полтава365.

Чемпионат мира по армрестлингу среди юношей, юниоров, взрослых и ветеранов проходит в Будапеште со 2 по 11 сентября. В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 55 стран мира.

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Видео: Youtube / Holos FM Radio

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