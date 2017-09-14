Первый тур Лиги чемпионов: гол Ярмоленко и удачный старт Шахтера

Вчера вечером, 13 сентября, состоялись оставшиеся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2017-2018 годов. "Горняки" из донецкого Шахтера на родине обыграли Наполи: на 15-й минуте счет открыл Тайсон, а на 58-й его удвоил Феррейра. Итальянцы гол престижа забили на 72-й минуте.

Чемпионы прошлого сезона из мадридского Реала никаких проблем в игре с киприотами АПОЭЛ не испытали, забив тем три "банки".

В Роттердаме английские визитеры Манчестер Сити разгромили местный Фейенорд, закатив в голландские ворота четыре безответных мяча.

Еще один английский клуб - Тоттэнхем - отпраздновал добротную победу на своем поле над дортмундской Боруссией - 3:1. Бывший киевский динамовец Андрей Ярмоленко, несмотря на поражение команды, удачно выступил под цветами немецкой команды и забил уже во втором матче. Украинец отменным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку чужих ворот.

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Група F

Шахтер (Украина) - 2:1 - Наполи (Италия)

Тайсон (15), Феррейра (58), Милик (72 - пенальти)

Фейенорд (Нидерланды) - 0:4 - Манчестер Сити (Англия)

Стоунз (2, 63), Агуэро (10), Габриэл Жезус (25)

Група E

Ливерпуль (Англия) - 2:2 - Севилья (Испания)

Фирмино (21), Салах (37) - Бен-Еддер (5), Корреа (72)

Незабитый пенальти: Фирмино (42)

Удаление: Гомес (90)

Марибор (Словения) - 1:1 - Спартак (Москва)

Бохар (85) - Самедов (59)

Група G

Порту (Португалия) - 1:3 - Бешикташ (Турция)

Тошич (21 - автогол) - Талиска (13), Тосун (28), Бабел (86)

Лейпциг (Германия) - 1:1 - Монако (Франция)

Форсберг (32) - Тилеманс (34)

Група H

Реал (Мадрид) - 3:0 - АПОЭЛ (Кипр)

Роналду (12, 51 - пенальти), Рамос (61)

Тоттенхэм (Англия) - 3:1 - Боруссия (Дортмунд)

Сон Хин Мин (4), Кейн (15, 60) - Ярмоленко (11)

Удаление: Вертонген (90)

Видео: Youtube / Футбол1

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