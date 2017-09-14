Первый тур Лиги чемпионов: гол Ярмоленко и удачный старт Шахтера
Вчера вечером, 13 сентября, состоялись оставшиеся матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2017-2018 годов. "Горняки" из донецкого Шахтера на родине обыграли Наполи: на 15-й минуте счет открыл Тайсон, а на 58-й его удвоил Феррейра. Итальянцы гол престижа забили на 72-й минуте.
Чемпионы прошлого сезона из мадридского Реала никаких проблем в игре с киприотами АПОЭЛ не испытали, забив тем три "банки".
В Роттердаме английские визитеры Манчестер Сити разгромили местный Фейенорд, закатив в голландские ворота четыре безответных мяча.
Еще один английский клуб - Тоттэнхем - отпраздновал добротную победу на своем поле над дортмундской Боруссией - 3:1. Бывший киевский динамовец Андрей Ярмоленко, несмотря на поражение команды, удачно выступил под цветами немецкой команды и забил уже во втором матче. Украинец отменным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку чужих ворот.
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Група F
Шахтер (Украина) - 2:1 - Наполи (Италия)
Тайсон (15), Феррейра (58), Милик (72 - пенальти)
Фейенорд (Нидерланды) - 0:4 - Манчестер Сити (Англия)
Стоунз (2, 63), Агуэро (10), Габриэл Жезус (25)
Група E
Ливерпуль (Англия) - 2:2 - Севилья (Испания)
Фирмино (21), Салах (37) - Бен-Еддер (5), Корреа (72)
Незабитый пенальти: Фирмино (42)
Удаление: Гомес (90)
Марибор (Словения) - 1:1 - Спартак (Москва)
Бохар (85) - Самедов (59)
Група G
Порту (Португалия) - 1:3 - Бешикташ (Турция)
Тошич (21 - автогол) - Талиска (13), Тосун (28), Бабел (86)
Лейпциг (Германия) - 1:1 - Монако (Франция)
Форсберг (32) - Тилеманс (34)
Група H
Реал (Мадрид) - 3:0 - АПОЭЛ (Кипр)
Роналду (12, 51 - пенальти), Рамос (61)
Тоттенхэм (Англия) - 3:1 - Боруссия (Дортмунд)
Сон Хин Мин (4), Кейн (15, 60) - Ярмоленко (11)
Удаление: Вертонген (90)
Видео: Youtube / Футбол1
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