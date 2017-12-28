Апперкот Джошуа в бою с Кличко стал "ударом года" на НВО: видео
29 апреля в Лондоне состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира Владимиром Кличко и обладателем титула IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, в котором британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.
В одном из финальных эпизодов поединка Джошуа нанес сокрушительный удар правой рукой снизу в голову, который потряс Владимира до основания. Каким-то чудом украинец устоял после этого на ногах, однако спустя несколько секунд в результате добивания все же упал на настил ринга.
Именно этот ключевой апперкот в поединке, который многие считают "боем года" в боксе, признан лучшим по версии американского телеканала НВО - лидера резонансных боксерских трансляций в мире.
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Кличко заявлял, что рассматривает возможность матча-реванша осенью, но позднее передумал и ушел на пенсию. Для него это был первый выход на ринг с конца осени 2015 года, когда он впервые за 10 лет проиграл, уступив соотечественнику Джошуа - скандалисту Тайсону Фьюри.
Видео: Youtube / HBO
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