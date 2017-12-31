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Тройка лучших голов ФК "Динамо" в уходящем 2017 году - видео

31.12.2017, 17:20

Футбольный клуб "Динамо" представил результаты голосования болельщиков за лучший гол игроков команды в 2017 году. 

Лучшим голом признан мяч Андрея Ярмоленко в ворота Александрии. За него отдали голоса 20% болельщиков. Второе место занял Виктор Цыганков (12%), а слаломный проход Виталия Буяльского завершает тройку лидеров (11%).

Голосование проходило на официальном сайте клуба. Возможность выбрать была из 15 мячей:

1. Андрей Ярмоленко ( Александрия - Динамо)
2. Андрей Ярмоленко (Динамо - Олимпик)
3. Тамаш Кадар ( Николаев - Динамо)
4. Артём Беседин ( Черноморец - Динамо)
5. Виктор Цыганков ( Динамо - Александрия)
6. Николай Морозюк ( Динамо - Заря)
7. Андрей Ярмоленко ( Динамо - Черноморец)
8. Дьемерси Мбокани ( Динамо - Янг Бойз)
9. Евгений Хачериди ( Динамо - Александрия)
10. Виктор Цыганков ( Динамо - Александрия)
11. Сергей Сидорчук ( Динамо - Скендербеу)
12. Виталий Буяльский ( Олимпик - Динамо)
13. Дьемерси Мбокани ( Динамо - Янг Бойз)
14. Николай Морозюк ( Динамо - Янг Бойз)
15. Дерлис Гонсалес ( Динамо - Мариуполь)


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