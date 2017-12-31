Тройка лучших голов ФК "Динамо" в уходящем 2017 году - видео

Футбольный клуб "Динамо" представил результаты голосования болельщиков за лучший гол игроков команды в 2017 году.



Лучшим голом признан мяч Андрея Ярмоленко в ворота Александрии. За него отдали голоса 20% болельщиков. Второе место занял Виктор Цыганков (12%), а слаломный проход Виталия Буяльского завершает тройку лидеров (11%).



Голосование проходило на официальном сайте клуба. Возможность выбрать была из 15 мячей:



1. Андрей Ярмоленко ( Александрия - Динамо)

2. Андрей Ярмоленко (Динамо - Олимпик)

3. Тамаш Кадар ( Николаев - Динамо)

4. Артём Беседин ( Черноморец - Динамо)

5. Виктор Цыганков ( Динамо - Александрия)

6. Николай Морозюк ( Динамо - Заря)

7. Андрей Ярмоленко ( Динамо - Черноморец)

8. Дьемерси Мбокани ( Динамо - Янг Бойз)

9. Евгений Хачериди ( Динамо - Александрия)

10. Виктор Цыганков ( Динамо - Александрия)

11. Сергей Сидорчук ( Динамо - Скендербеу)

12. Виталий Буяльский ( Олимпик - Динамо)

13. Дьемерси Мбокани ( Динамо - Янг Бойз)

14. Николай Морозюк ( Динамо - Янг Бойз)

15. Дерлис Гонсалес ( Динамо - Мариуполь)







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