Американский футбол: в Супербоуле "орлы" одолели "патриотов"

В США состоялся 52-й матч Супербоула - ежегодная финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональной лиги американского футбола в Соединенных Штатах). Победу в решающем поединке сезона 2017 года с "Нью-Ингленд Пэтриотс" одержали "Филадельфия Иглз", для которых звание чемпиона Супербоула стало первым в их истории, сообщает телеканал CNN.

Игра состоялась в воскресенье, 4 февраля, на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе, штат Миннесота.

"Филадельфия Иглз", которые до этого дважды уступали своим соперникам в финале НФЛ, обыграли "Нью-Ингленд Пэтриотс", пятикратных победителей Супербоула, со счетом 41:33.

Самым ценным игроком (англ. most valuable player, MVP) матча признан квотербек "Иглз" Ник Фолз, который совершил 28 проходов из 43 на 373 ярдов и заработал три тачдауна.

Супербоул (Super Bowl) и сопутствующее ему празднование (англ. Super Bowl Sunday, "воскресенье Супербоула") в США уже давно стали фактически национальным праздником. Игра проходит в первое воскресенье февраля и считается самым популярным телевизионным событием года в Соединенных Штатах.

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Видео: YouTube / Highlight Heaven

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